Rabla plus este programul de care vei fi interesat dacă vrei să treci la mașină electrică. Statul e generos și promite până la 45.000 de lei (aprox. 10.000 de euro) în acest program.

Rabla plus debutează pe 26 martie și se va desfășura până pe 28 septembrie 2018. Acest program e gândit pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi. Astfel, Rabla plus încurajează si promovează ideea de a folosi vehicule electrice.

Persoanele fizice care vor să-și ia mașini electrice în acest an prin Rabla plus vor putea cere de la stat o subvenție... citeste mai mult

azi, 12:25 in Social, Vizualizari: 55 , Sursa: A1 in