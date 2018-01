Femeile care se plâng de mirosul rufelor murdare ale soţilor lor ar trebui să se mai gândească deoarece un studiu recent, citat vineri de The Telegraph, a descoperit că izul hainelor partenerilor de cuplu poate ajuta la diminuarea nivelului de stres.

Oamenii de ştiinţă care au publicat cercetarea în Journal of Personality and Social Psychology au descoperit că mirosirea hainelor purtate de persoana iubită scade nivelul de cortizol, supranumit şi hormonul stresului, şi conferă o stare de calm.

Acelaşi lucru nu este valabil, însă, când vine vorba despre mirosurile corporale ale... citeste mai mult

acum 50 min. in Life, Vizualizari: 14 , Sursa: Antena 3 in