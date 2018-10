Ele au fost nominalizate de WTA la trofeele care se acordă la final de sezon.

Simona Halep, numărul 1 mondial, a fost nominalizată pentru titlul de jucătoarea anului. Acest trofeu va fi acordat la finalul sezonului 2018. Adversarele liderului WTA sunt celelalte trei campioane de Grand Slam din acest an, Caroline Wozniacki (Australian Open), nemţoaica Angelique Kerber (Wimbledon) şi japoneza Naomi Osaka (US Open), dar şi cehoaica Petra Kvitova.

Mihaela Buzărnescu, autoarea unui an absolut fabulos, în care a intrat până în Top 20 mondial, e nominalizată la categoria “Revelaţia anului”. Rivalele ei la acest premiu vor fi Amanda Anisimova (SUA), Danielle Collins (SUA), Sofia Kenin... citeste mai mult

azi, 07:29 in Sport, Vizualizari: 33 , Sursa: Adevarul in