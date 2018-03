Prima Casa 2018 a inceput. Anul acesta suma atribuita programului este de 2 miliarde de lei, in scadere fata de anul trecut.

Cei 2 miliarde de lei alocati programului asigura achizitia a peste 20.000 de locuinte. Bancherii estimeaza ca fondurile se vor termina rapid din cauza faptului ca multi romani isi doresc sa achizitioneze o locuinta. Creditul Prima Casa este printre cele mai accesibile credite imobiliare, datorita avansului mic de doar 5%.

Plafonul de garantii Prima Casa 2018 a fost alocat bancilor in urma unui raport de evaluare si nu ca in anii precedenti cand se aloca bancilor... citeste mai mult

