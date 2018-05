Dacă vizita la medic se amână, situaţia se poate agrava şi, pe fondul deshidratării, poate culmina chiar şi cu deces, avertizează medicii amintind de cazul unui copilaş de 3 ani care s-a stins la Spitalul „Matei Balş” din Capitală unde a ajuns prea târziu. „Esenţial este să nu aştepte. După primele două-trei vărsături, dacă un copil este moleşit, are febră, are o stare generală alterată, dacă are şi scaune diareice, trebuie mers la medicul de familie, pentru o consultaţie. Aceasta este conduita. Sau, în cazul în care vorbim de o... citeste mai mult

