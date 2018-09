Sedinta extrem de interesanta a Senatului Universitatii “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi – UAIC (programata joi, 27 septembrie 2018 – n.r.)! • Dincolo de o serie de masuri firesti, aflate pe Ordinea de Zi a importantului for academic de la Cuza, totul a fost animat de Silvian-Emanuel Man, reprezentant al studentilor de la Facultatea de Drept in Senat • In prim-plan au fost aspecte legate de dezbaterea si aprobarea Cartei Universitatii Cuza • Acesta a propus o amendare a procedurii de demitere a rectorului institutiei, de la art. 50 alin. 4 al Cartei UAIC... citeste mai mult