PNL a reuşit să trimită legile Justiţiei pe masa Comisiei de le Veneţia - cel mai prestigios for european în materie de drept constituţional - cu ajutorul Consiliului Europei, instituţie care nu are legătură cu UE, ci cu respectarea drepturilor omului şi a democraţiei. Solicitarea ca legile Justiţiei să fie trimise Comisiei de la Veneţia, for care funcţionează în subordinea Consiliului Europei, a fost senatoarea PNL Alina Gorghiu. Decizia a fost luată de Comisia de Monitorizare, cea mai importantă structură a Consiliului, cu unanimitate de... citeste mai mult

azi, 18:21 in Politica, Vizualizari: 37 , Sursa: Adevarul in