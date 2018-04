Cum o umilește Caroline Wozniacki pe Simona Halep

Daneza Caroline Wozniacki este în urma Simonei Halep în clasamentul WTA, însă daneza spune că, pentru ea, această ierarhie nu contează, scrie Telekom Sport.

"Nu consider că e mare diferenţa dacă sunt numărul 1 sau numărul 2, pentru că am câştigat în Australia, iar celelalte jucătoare ştiu cine a luat ultimul Grand Slam. Am o ţintă pe spate şi eu sunt jucătoarea de învins. Îmi place faptul că voi ataca Roland Garros fără presiune" - a spus Caroline Wozniacki.

