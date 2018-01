Eu nu sunt vegetariană, de aceea am tras concluzia că postirea miercurea şi vinerea, precum şi ţinerea celor 4 posturi pe an explică acest lucru. Si fiindcă se apropie postul, în care se scot din alimentaţie proteinele de origine animală, cred că este un bun prilej să analizăm puţin în ce constau efectele benefice ale acestei modificări a dietei pentru organismul nostru. Detoxificare şi regenerare În mod normal, organismul are capacitatea de a se detoxifica singur, însă o dietă bogată în carne... citeste mai mult

