Cât timp am stat peste Ocean, am urmărit ce se mai întâmplă prin lumea politică americană. Cine era urmăritul principal? Evident, preşedintele. Aveam la îndemână două televiziuni: FOX şi CNN. Mi s-a spus că primul post ţine parte preşedintelui, iar cel de-al doilea nu-i cântă în strună. Nu se practică elogiul fără limite, dar nici înjurătura. Este o convenţie a argumentului. Am mai făcut o observaţie comparativă. Preşedintele american apare pe micul ecran de mai puţine ori decât apar la noi liderii români (mai ales unul).

