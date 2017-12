Sambata, 30 Decembrie, 16:54

George Ogăraru era la Ajax în 2007 când Luis Suarez a venit de Groningen și a dezvăluit un dialog pe care l-a avut cu atacantul ajuns între timp la Barcelona.

"În momentul de faţă Luis Suarez este cel mai important nume alături de care am jucat. La un moment dat a fost Sneijder, înainte Davids, Stam... Din primele discuţii am înţeles de la el că vrea să meargă la Barcelona şi noi am râs, deoarece el venea de la Groningen.

Vârful nostru de atac era Huntelaar şi noi i-am spus «Prietene, prima dată trebuie să joci aici pentru că Huntelaar a marcat cu un sezon înainte 34 de goluri». După... citeste mai mult