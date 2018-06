Omul care este pus la zid pentru cel mai slab debut din istoria Argentinei la un Mondial, antrenorul Jorge Sampaoli, a avut de suportat criticile tuturor.

"Planul pentru acest meci nu a funcţionat, nu simt ruşine, ci o mare durere, aşa cum nu am mai simţit demult. Nu există altă alternativă decât să dăm totul în ultimul meci. Am fost foarte ambiţioşi şi ne-am fi dorit să terminăm primii în grupă. Acum nu mai este posibil şi este o mare durere. Poate dacă făceam alt plan, unele lucruri ar fi funcţionat mai bine. Nu cred că vina este doar al lui (Willy) Caballero. M-am gândit că vom pune presiune multă pe Croaţia în terenul lor. Dar după golul lor, noi am căzut... citeste mai mult

