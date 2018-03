In conditii de iarna, soferii vor fi supusi la tot felul de incercari in trafic, dar pana sa ajunga acolo, trebuie mai intai sa poata intra in masina si sa o curete, astfel incat sa aiba vizibilitate normala.

In timpul iernii, soferilor le este extrem de greu sa isi dezghete masina. Intregul proces este unul anevoios, care le pune rabdarea la incercare de fiecare data.

In principiu, exista cateva reguli simple, care te ajuta sa scapi de gheata aparuta peste noapte. Este recomandat sa pornesti masina cu zece minute inainte sa pleci si sa folosesti un lichid bun de parbriz.

