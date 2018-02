Cum iti consolidezi si iti creezi o echipa de angajati puternica? 7 sfaturi utile pentru rezultate notabile Cred ca stii deja ca cea mai importanta resursa a companiei pe care o detii este echipa de angajati. Astazi, pe o piata a muncii in continua schimbare, a devenit tot mai dificil sa pastrezi o echipa unita si sa-ti fidelizezi angajatii.

Şi totusi, daca iei in considerare sfaturile specialistilor, vei descoperi ca nu este atat de greu sa creezi o atmosfera placuta in cadrul echipei si sa o consolidezi, spre binele si dezvoltarea afacerii pe care o detii. Iata, in continuare, cele sapte sfaturi despre care iti scriam... citeste mai mult