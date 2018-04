Un studiu al The MRC Institute of Hearing Research notează că unul din şase adulţi are o pierdere semnificativă a auzului, iar Organizaţia Mondială a Sănătăţii afirmă că cea mai mare cauză a pierderii auzului poate fi prevenită prin reglarea volumului muzicii ascultate la căşti.

Astfel, The MRC Institute of Hearing Research a lansat un studiu online pentru a vedea dacă poate găsi dovezi care să lege pierderea auzului de playerele audio personale. Participanţii au fost rugaţi să asculte muzică la volum foarte ridicat şi apoi să facă un experiment de ascultare, notează CSID.

