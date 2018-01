Cum isi stocheaza rusii aurul! Foto

Doi reportari ai cotidianului Komsomolskaia pravda au fost primii jurnalisti carora li s-a permis sa viziteze principala rezerva de aur a Bancii centrala si sa fotografieze.



O tona de aur pe metru patrat

Toate laditele cu lingouri sunt sigilate, asezate una peste. Suprafata depozitului de aur al Bancii centrale a Rusiei este impresionanta.

Potrivit datelor oficiale, Moscova detine, in prezent, peste 1.800 tone de aur. In urma cu un deceniu, ponderea metalului galben in rezervele valutare era de 3%. Astazi s-a ajuns la 17%.

Rusia a inceput sa cumpere masiv aur dupa introducerea... citeste mai mult