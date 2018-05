O badantă (la Badante) este cea care are grijă de bătrâni sau de bolnavi. Doarme, mănâncă şi trăieşte acolo “la locul de muncă”.

”Cineva m-a întrebat într-o zi cum își petrece timpul o badantă și ce viață are? E greu de spus, sunt atât de încâlcite zilele încât nu știi ce vrei, ce ți-ai dorit și cum a trecut de fapt ziua ta. Ești o mașină, un robot performant, tot timpul în alertă și în mișcare.

Cum își petrece timpul o badantă? Muncește și gândește pentru alții, iar de ea își amintește doar când începe să o doară ceva, când își simte ochii înlăcrimați ascultând la telefon glasul celor dragi, în rest aparține și există în totalitate pentru ei, cei pe care îi are în grijă. Dimineața... citeste mai mult