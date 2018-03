Cele mai mari 20 de companii de la bursa românească se tranzacţionează după publicarea rezultatelor financiare preliminare pe 2017 la preţuri ale acţiunilor în scădere chiar şi cu 20%, aşa cum este declinul în doar trei zile la Sphera Group, sau plus 7,7% cum afişează Rompetrol Rafinare, potrivit calculelor ZF.

„Cred că la Sphera a fost cel mai mare ecart între aş­tep­tările investitorilor şi rezultatele preliminare pu­blicate de companie. În plus, titlurile SFG cred că au avut după listare o evoluţie ascendentă exagerată, ne­susţinută de factori fundamentali, astfel ca în contextul publicării unor rezultate sub aşteptări, preţul acţiunilor SFG a scăzut accelerat“, spune... citeste mai mult