Spre exemplu, Veneţia, care are doar 55.000 locuitori, este tranzitată anual de circa 30 milioane de turişti. În încercarea de a limita numărul acestora, municipalitatea a stabilit un „numerus clausus” de 20.000 de persoane autorizate să participe la carnavalul Serenissima din Piaţa San Marco, scrie publicaţia franceză „Les echos”. Barcelona are 1,6 milioane de locuitori şi e tranzitată de 32 de milioane de turişti în fiecare an. 60% din oferta de cazare turistică este concentrată între Ramblas şi Barrio Gotico. Pentru a limita accesul turiştilor, autorităţile impun reguli drastice pentru deschiderea unui... citeste mai mult

azi, 14:24 in Life, Vizualizari: 232 , Sursa: Adevarul in