John Steinbeck, autorul unor scrieri precum „Fructele mâniei”, La răsărit de eden”, „Oameni şi şoareci” sau „Perla”, era cunoscut pentru faptul că nu avea răbdare să dea autografe şi să stea de vorbă de tineri scriitori în căutare de sfaturi pentru a fi publicaţi de edituri. Pe scurt, după cum punctează Keith Ferrell- citat the Open Culture- în biografia scriitorului, ”John Steinbeck: The Voice of the Land”, nu îi plăceau „oamenii care nu citesc niciodată cărţi, dar cărora le place să întâlnească autori”.

