Premierul Viorica Dăncilă consideră că preşedinţii celor două partide care formează coaliţie de guvernare, Liviu Dragnea şi Călin Popescu Tăriceanu, sunt "doi oameni puternici, cu personalitate puternică".

Şeful Guvernului a declarat, într-o emisiune la România TV, că are o relaţie bună atât cu liderul PSD, cât şi cu liderul ALDE, precizând că nu este premier "în nume personal".

"Cu domnul Dragnea am o relaţie bună din mai multe puncte de vedere. Noi suntem un guvern... citeste mai mult

