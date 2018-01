Articol de — Andrei Crăiţoiu Duminica, 28 Ianuarie

La aproape 35 de ani, pe care-i va împlini în februarie, Lucian Goian e foarte apreciat la Mumbai, unde poartă și banderola de căpitan. De la 5.200 de kilometri, fundașul central a acceptat să povestească experiența din Asia: de ce li se confiscă telefoanele înaintea meciurilor, cum e să lucrezi cu patroni actori sau regizori și ce l-a emoționat până la lacrimi.

Lucian, cum apreciezi experiența din India, după o jumătate de an petrecută acolo?

- Pot spune că am avut un întreg an 2017 bun, pentru că și experiența din Australia,... citeste mai mult

acum 26 min. in Sport, Vizualizari: 20 , Sursa: Gazeta Sporturilor in