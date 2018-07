Inventatorul Sir James Dyson şi-a deschis propriul institut de studii pentru a-şi pregăti viitorii ingineri, în contextul în care Marea Britanie are nevoie de forţă de muncă capabilă pentru a rămâne o forţă economică, potrivit BBC.

Dyson Institute of Technology a fost inaugurat în toamna anului trecut, iar James Dyson susţine că va genera mii de talente pe plan local. El susţine că Marea Britanie are nevoie de încă un milion de ingineri cu pregătire în software, hardware şi electronice până în 2020.

Britanicul a pus pe masă aproape 20 de milioane de dolari pentru a