90 Fun Puppy One este numele destul de amuzant al valizei care, cel mai probabil, şi l-a căpătat datorită capacităţilor de urmărire, demne de cele ale unui pui de căţel. Trollerul are un aspect futurist, metalic, şi poate fi programat să te urmărească constant sau poate fi chemat la tine prin intermediul unei telecomande speciale.

Tehnologia din spatele valizei, cea care o ajută să ”stea în picioare”, o are la bază pe cea folosită la celebrele scutere Segway, cele care se balansau cu uşurinţă, chiar dacă poziţia lor de echilibru părea cel puţin precară. În plus, 90 Fun Puppy One mai dispune şi de câţiva senzori de proximitate... citeste mai mult

