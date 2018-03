Cum faci sa beneficiezi de confort deplin in casa ta? SEMINEUL te ajuta!

In vederea obtinerii unor performante exceptionale, tehnologia privind realizarea focarelor de seminee este foarte avansata, asigurand rezistenta in timp si o functionare cat mai indelungata. Focarul reprezinta un dispozitiv ce poate fi introdus intr-o masca de semineu sau intr-un semineu prefabricat. Datorita noilor tehnologii, acesta poate avea un design simplu, elegant, dar in acelasi timp, si foarte complex.

Semineele pot avea focare deschise sau inchise.

Cele care utilizeaza un focar de ardere inchis cu o...