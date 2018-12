U Craiova, echipa din Liga 1 Betano, impresionează pe teren propriu, fanii prezentându-se în număr mare. Dar, în deplasare, cei din galerie primesc "atenţii" din partea oficialilor clubului. Apă, mâncare şi câte 50 de lei pentru fiecare. Totul se face pe baza unui tabel pe care se găsesc datele respectivilor, inclusiv numărul de telefon, cei care susţin echipa şi pe terenul advers fiind în jur de 200.

"Am aflat si noi cum procedeaza conducerea echipei CS U Craiova cu 'suporterii' echipei care merg in deplasari .

Am pus ghilimelele pentru ca... citeste mai mult