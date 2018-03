Un raport arata ca un sfert din cuplurile casatorite din Italia fac amor in grup.

Este o practica destul de bizara pentru cuplurile traditionale, scrie kfetele.ro.

Un cotidian italian arata ca aproximativ 500.000 de cupluri fac schimb de parteneri in cadrul unor cluburi private, iar alte cateva mii prefera locatii "clasice, cum ar fi parcarile, plaje amenajate special si chiar si in cimitire".

In Italia exista si o organizatie care protejeaza drepturile practicantilor de swapping, numita "Federatia Internationala pentru Protectia Drepturilor si Libertatilor". Organizatia are 500.000 de membri.

