Selecţionerul aflat în funcţie din 2006 şi care tocmai s-a înţeles pentru un nou contract până în 2022 a încercat să explice eşecul echipei sale.

"Echipei i-au lipsit uşurinţa şi clasa din joc. De aceea merităm să fim eliminaţi. Dezamăgirea este imensă. Nu am meritat să câştigăm din nou titlul mondial şi nici să ne calificăm din faza grupelor. Nu pot să dau vina pe echipă, fiindcă a luptat enorm. Am încercat să ne concentrăm la maximum, dar nu am reuşit combinaţiile noastre obişnuite, nu ne-a... citeste mai mult

azi, 20:56 in Sport, Vizualizari: 110 , Sursa: Adevarul in