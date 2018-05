"A început joi seară, nu mă simţeam prea bine, dar mai mergea încă. M-am trezit vineri şi nu mă simţeam deloc bine. Am mâncat numai orez şi supă, aşa că nu aveam energie, dar încă am jucat bine. Sâmbătă, m-am trezit cu o migrenă şi cu febră, nu ştiam dacă să joc sau nu. Am făcut-o şi am dat totul. Apoi, am luat avionul pentru Madrid şi nu am reuşit să adorm înainte de 02.30 sau 03.00 dimineaţă. În plus, eram deshidratată. Azi (n.r. - marţi), am dat iar totul, dar nu am am fost în formă.... citeste mai mult

azi, 10:35 in Sport, Vizualizari: 33 , Sursa: Adevarul in