Eliminată de Agnieszka Radwanska în turul al treilea de la Miami (6-3, 3-6, 6-2), Simona Halep a pus înfrângerea în faţa polonezei pe seama multelor greşeli neforţate pe care le-a comis de-a lungul unui meci pe care l-a început perfect, dar pe care l-a scăpat din mânî în seturile al doilea şi al treilea.

"Am jucat destul de bine în primul set, dar apoi am scăzut nivelul. Sunt un pic obosită. Poate că nu sunt sufiecient de pregătită pentru a juca la nivelul acesta. Nu a adus nimic nou. A jucat la fel cum joacă mereu, scoate mingile şi nu prea greşeşte. Eu am greşit mult. Am jucat prea pe centru. Ea a avut posibilitatea să facă cam ce a vrut. Meciul puteam să îl câştig dacă nu jucam... citeste mai mult

acum 46 min. in Sport, Vizualizari: 29 , Sursa: Pro Sport in