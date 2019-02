Marius s-a impus în trei seturi, scor 3-6, 7-6 (5), 6-4 şi va juca joi în optimile de finală cu învingătorul din partida Fernando Verdasco (Spania, 26 ATP) – Alexandar Lazarov (Bulgaria, 541 ATP).

Vizibil afectat de eliminare, Wawrinka a declarat: "Cred că a fost un meci foarte dificil. Am jucat foarte bine în primul set. În al doilea, am avut câteva ocazii. El a fost puţin mai bun la început. Am făcut câteva greşeli. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi în setul 3. A jucat bine. Câteodată pierzi astfel de meciuri. Trebuie să continui să te antrenezi şi să lupţi. Aceasta nu a fost seara mea. Sigur că sunt necăjit, dar trebuie să merg mai departe"... citeste mai mult

