Antrenorul echipei Astra Giurgiu, Edward Iordănescu, a fost dezamăgit de eliminarea din Cupa României şi a atras atenţia asupra condiţiilor în care s-a jucat meciul cu Gaz Metan Mediaş, pierdut de formaţia sa cu scorul de 1-0.

"Dezamăgire este, pentru că este o competiţie pe care am tratat-o cu respect şi interes. Am venit după un meci cu consum mental fizic şi mental precum cel cu Dinamo. Am venit aici şi am făcut nişte modificări, am încercat să aducem prospeţime, dar am întâlnit o suprafaţă dificilă, gazonul a fost îngheţat şi a fost greu să ne menţinem echilibrul şi noi şi gazdele. Nu am putut să ne adaptăm la... citeste mai mult