Capitanul Fiorentinei, Davide Astori, a murit noaptea trecuta in camera de hotel la doar 31 de ani, lasand in urma o fetita de doar 2 ani. El tocmai semnase sambata un nou contract cu Fiorentina pana in 2022. Tragedia a provocat tristete in intreaga lume, dar ridica si semne de intrebare: cum poate un atlet profesionist sa moara in urma unui stop cardiac la doar 31 de ani?

Corpul lui Astori a fost dus la spitalul Santa Maria della Misericordia pentru autopsie. Medicul sef al celor de la Napoli sustine ca fotbalul italian este de ani buni extrem de strict pentru a preveni asemenea tragedii, insa acest lucru nu s-a intamplat.

"Din pacate se poate...

