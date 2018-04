Vezi galeria foto

Costa Rica este o ţară din America de Sud, cunoscută oficial ca Republica Costa Rica şi are ca vecini pe Nicaragua, Panama, Ecuador. Are ieşire la oceanul Pacific la vest şi Marea Caraibilor la est.

Are o suprafaţă de 51.060 metri pătraţi şi o populaţie de aproximativ 4,9 mil. de oameni. Capitala acesteia este San Jose, oraş unde locuiesc aproximativ 300.000 de persoane.

Un sfert din suprafaţa ţării este reprezentată de junglă cu arii protejate extinse. Ţara este cunoscută pentru plajele superbe, vulcani, biodiversitate şi,