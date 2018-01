Joi, 18 Ianuarie, 20:20

Dan Nistor a ajuns în această iarnă la Dinamo de la CFR Cluj, însă mijlocașul de 29 de ani a fost foarte aproape și de Astra.

Edward Iordănescu, antrenorul giurgiuvenilor, susține că a negociat cu fotbalistul, însă totul a căzut când a venit vorba de partea financiară.

"Ăsta e fotbalul, eu am o relație foarte bună cu el și am mai vrut și în vară să îl aducem. Știu că și-ar fi dorit să lucrăm din nou împreună, dar are și el prorități și am înțeles situația lui.

Nu vreau să fac comparație cu banii pe care i-a luat la Dinamo, e problema lui, eu îl înțeleg." a spus Edi Iordănescu la TV Digi Sport.

900.000 €e cota de piaţă a lui Nistor, conform