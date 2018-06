Cum era de așteptat, moțiunea a picat

A fost votată de doar 166 de parlamentari Pentru caderea guvernului Dancila au votat doar 166 de senatori si deputati din totalul de 465, prin urmare motiunea a fost respinsa iar guvernul ramane in functie.

Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu au lipsit de la sedinta.

In premiera, pentru jurnalisti a fost amenajat un tarc in care li s-a cerut sa stea, iar in Biroul Permanent s-a discutat modificarea intempestiva a regulamentului astfel incat deputatii care nu asculta de presedintii comisiilor... citeste mai mult

