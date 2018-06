A 4-a ediţie a taberei “Train Like a Pro” se va desfăşura între 19 si 26 august 2018, la Târgu Jiu, în incinta Tenis Club Elite. De la aparitia taberelor “Train Like a Pro”, jucătorii de pespectivă din România vin să se pregatească în acest format. În plus, aceste tabere au atras tineri jucători şi din afara României, arătând că se pot organiza şi în ţara noastră tabere de tenis de anvergură internaţională.

Tabara "Train Like a Pro" este un eveniment anual organizat de Academia Victor Hănescu ce se adresează...

