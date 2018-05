Bautorii de cafea ar putea sa ia in considerare sa puna pe picioare un adevarat business care sa porneasca de la pasiunea lor pentru aceasta licoare aproape magica. Oricat de bine ar suna, insa, aceasta idee, pentru a fi pusa in practica este nevoie de timp, rabdare, gandire strategica si, desigur, de o resursa indispensabila: banii.

Daca te-ai vedea in postura de a-ti savura aromata cafea chiar in propriul tau coffee shop, iti spunem cum sa iti deschizi o astfel de afacere in 3 pasi simpli!

Pune-te la curent cu tendintele din piata

Nu poti incepe o afacere fara sa cunosti piata pe care urmeaza sa activezi. De aceea, e foarte important sa stii care sunt... citeste mai mult