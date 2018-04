Astăzi, Facebook a făcut publice regulile interne pe care compania le are pentru respectarea acestor standarde. De asemenea, reţeaua socială lansează posibilitatea ca utilizatorii să conteste deciziile luate cu privire la unele mesaje şi să solicite o reevaluare, atunci când consideră că a fost făcută o greşeală.

Procesul de dezvoltare a politicilor

Echipa de politici de conţinut a Facebook este responsabilă pentru dezvoltarea standardelor de comunitate ale reţelei sociale. Facebook are angajaţi in 11 birouri din întreaga lume, inclusiv experţi în materie de... citeste mai mult

