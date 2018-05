Cum creezi armonie in casa cu ajutorul florilor!

In filosofia feng shui florile inseamna frumusete si gratie. In opinia popoarelor orientale, gingasele minuni ale naturii aduc in viata omului armonie, dragoste si fericire.



Adeptii filosofiei feng shui sunt convinsi ca in orice casa, oricat de mica si de necajita, trebuie sa existe flori, pentru ca aceste plante ajuta la refacere energiei, atrag lumina, bunatate si sensibilitate. Sunt ca un fel de magneti pentru tot ceea ce este bun, inclusiv noroc.

Totodata, trebuie tinut cont de faptul ca fiecare floare, indiferent ca este vie,... citeste mai mult