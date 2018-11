Francezul Sam Sumyk i-a spus acesteia "Fuck you!", după care a părăsit terenul de joc, lăsând-o pe spanioloaică cu ochii în soare. La câteva zile după acest incident, Muguruza a reacţionat, infirnând un conflict între ea şi antrenor:

"De ce vorbiti atat de mult despre asta? Este o prostie, dar banuiesc ca oamenii dau mai tare volumul cand antrenorul meu vine pe teren deoarece se asteapta la ceva. Nu incerc sa fiu cea mai eleganta persoana, incerc sa concurez. Am sange fierbinte, sunt impulsiva, am momente nebunesti. Asta sunt, asta e realitatea", a spus Muguruza pentru presa din Spania.

citeste mai mult

acum 50 min. in Sport, Vizualizari: 30 , Sursa: Adevarul in