După ce comisia din Ministerul Culturii a revizuit proiectele pentru care s-au depus contestaţii, lista publicaţiilor selectate pentru finanţare a suferit unele modificări.

Astfel, Revista Yorick, a Asociaţiei Est-Etica, care primise 58 de puncte în urma primei jurizări, a urcat la 74 de puncte după contestaţii, primind astfel 30.000 de lei. Contestaţia a adus bani şi revistei The PR Journal, realizată de The Institute for International Relations, care a crescut la 60 de puncte de la 43 obţinute iniţial. Noua notă... citeste mai mult

