Sediul CNN din New York a fost evacuat, după ce poliția a descoperit o bombă improvizată, trimisă prin poștă la adresa redacției.

În momentul în care alarmele de evacuare a clădirii au început să sune, jurnaliștii CNN Poppy Harlow și Jim Sciutto se aflau în direct și vorbeau despre pachetele suspecte primite de fostul președinte al SUA Barack Obama și fostul secretar de stat Hillary Clinton.

Iată cum au reacționat cei doi:



