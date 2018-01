Înainte de Anul Nou am avut marea bucurie să primesc un pachet de la un părinte călugăr din obștea mănăsirii ortodoxe Poșaga. Printre icoane, vederi, reviste și broșuri religioase am avut surpriza să găsesc o excelentă carte scrisă de fostul deținut politic ”Mărturii din iadul închisorilor comuniste” de Mihai Pușcașu (Editura Agaton, Făgăraș – 2010). Trebuie să recunosc că am ”devorat” cartea în câteva ore de seară până spre miezul nopții. Mihai Pușcașu a făcut parte din celebrul lot al celor denumiți de securiști ca ”nereeducabilii”. Până la... citeste mai mult