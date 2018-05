Cum asezi mobila in casa pentru a evita bolile!

Asezarea mobile in casa constituie un important criteriu pentru starea emotionala si psihica a omului. Intotdeauna un stres interior inexplicabil va afecta negativ sanatatea.



Astfel, o asezare incorecta a mobilei in living sau sufragerie poate antrena aparitia sindromului oboselii cronice. In ultima instanta, este vorba de un perimetru al casei unde se strange intreaga familie. De aceeea, mobila trebuie astfel amplasata in aceasta camera incat sa induca sentimentul de liniste si dorinta de a... citeste mai mult