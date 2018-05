Cum arunca romanii la gunoi aproape un miliard de euro Invitat la conferinta "Deseuri de ambalaje: tendinte vs. eficienta", din cadrul Pack Expo 2018, Ion Cimpeanu, secretar de stat in Ministerul Mediului, a estimat piata deseurilor reciclabile din Romania la aproape un miliard de euro.

Romania produce, in fiecare an, 6 milioane de tone de deseuri, din care aproximativ 40% sunt reciclabile. Astfel, piata acestui tip de deseuri ar putea fi de peste doua milioane de tone.

