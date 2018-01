Fotografiile din albumele din timpul liceului ale celor 6 actori au fost publicate recent pe Internet.

Netflix a fost cel care a ”săpat” după fotografiile din adolescență ale actorilor, Matt LeBlanc, Jennifer Aniston, Matthew Perry, Lisa Kudrow, Courteney Cox și David Schwimmer.

Am putea să facem câteva comentarii răutăcioase asupra cercelului și părului pe care le avea Schwimmer in timpul liceului, Matt LeBlanc este aproape de nerecunoscut iar Matthew Perry pare extrem de fericit în fotografie.

Fetele însă arătau foarte bine, nimic deplasat sau jenant. Jennifer Aniston chiar arăta foarte bine cu părul natural, care era brunet.



A post shared by Netflix US (@netflix) on Jan 17,... citeste mai mult