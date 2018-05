Publicatia spaniola Marca a anuntat cum arata cele patru urne valorice pentru tragerea la sorti a grupelor Ligii Campionilor, editia 2018/2019.

In functie de echipa care castiga finala Ligii Campionilor din acest sezon, prima urna valorica este deja stabilita in mare masura.

Echipele Atletico Madrid, Bayern Munchen, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain, Manchester City si Lokomotiv Moscova au obtinut deja dreptul de a face parte din prima urna valorica.

Pentru ultimul loc se lupta in duel direct Real Madrid si Liverpool, cele doua finaliste ale sezonului actual.

In urna a doua sunt deja intrate Borussia Dortmund, FC Porto, Manchester... citeste mai mult