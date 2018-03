Cum arata si cat costa o masina zburatoare Compania olandeza Pal-V Liberty a lansat un model de masina zburatoare. CEO-ul firmei spune ca in viitor oamenii vor putea alege sa mearga pe jos la munca sau sa zboare.

Primul model de masina zburatoare este un autoturism cu trei roti si doua locuri cu functie de zbor.

„Masinile zburatoare au aparut in foarte multe filme, iar de anul viitor, acestea vor fi disponibile”, a spus CEO-ul Robert Dingemanse.

Modele precum The Transition, al americanilor de la Terrafugia, sau modelul electric integral cu functie de decolare si aterizare verticala sunt in curs de dezvoltare alaturi de noul model Pal-V Liberty.

