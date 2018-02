Copila de 16 ani in stare critica dupa ce a incercat sa se sinucida O tanara in varsta de 16 ani din localitatea Darabani, judetul Botosani, a fost internata in stare critica la Spitalul de Neurochirurgie Iasi dupa ce a incercat sa se sinucida....

Buna ziua Iasi, 16 Noiembrie 2011